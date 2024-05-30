Путин порассуждал о завершении спецоперации

Путин о завершении СВО: в конечном итоге все встанет на свои места

Президент России Владимир Путин порассуждал о завершении специальной военной операции (СВО). Его слова приводит Telegram-канал «Кремль. Новости».

Во время онлайн-встречи с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня» глава государства пообщался с семьей из Донецка. Россияне обратились к Путину и заявили, что им было бы легче, если бы они знали, когда закончится спецоперация.

«Обязательно так и будет. В конечном итоге все встанет на свои места, и дети ваши найдут свои места — в жизни, в деле», — сказал президент.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров спрогнозировал сроки завершения спецоперации. Он считает, что окончания СВО можно ожидать в июне или июле 2024 года. Политик также подчеркнул, что, если бы он самостоятельно принимал решения, конфликт завершился бы за три месяца.

Кадыров также отметил, что длительность конфликта связана с особой задачей, которую перед военными поставил Владимир Путин.