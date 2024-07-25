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19:17, 25 июля 2024Россия

Минздрав российского региона сообщил о всплеске смертности среди граждан

Глава Минздрава Татарстана сообщил о всплеске смертности среди населения
Марсель Миннуллин

Марсель Миннуллин. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Глава Министерства здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин сообщил, что в начале 2024 года в регионе произошел всплеск смертности среди населения. Его слова приводит KP.RU.

По словам министра, это связано с тем, что граждане по несколько лет не проверяют свое здоровье из-за огромных очередей в медицинских учреждениях.

Глава ведомства считает, что смертность снизить можно при помощи профилактической медицины, которая занимается выявлением рисков и угроз различных заболеваний. Миннуллин также добавил, что в планах в 2024 году охватить сферой здравоохранения 1,2 миллиона человек в регионе. При этом на данный момент 60-70 процентов населения не проходят диспансеризацию.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы (ГД) по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что медицинские работники в российской сельской местности представляют собой «критический элемент», нехватка которого способна оказать влияние на демографические показатели, в частности, на увеличение смертности

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