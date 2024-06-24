В Госдуме указали на возможное увеличение смертности из-за нехватки медперсонала

Депутат ГД Куринный: возможно увеличение смертности из-за нехватки медперсонала

Медицинские работники в российской сельской местности представляют собой «критический элемент», нехватка которого способна оказать влияние на демографические показатели, в частности, на увеличение смертности. На это указал заместитель председателя комитета Государственной Думы (ГД) по охране здоровья Алексей Куринный, сообщает в понедельник, 24 июня, радиостанция «Говорит Москва».

«Если их не будет, мы совершенно очевидно никакой помощи оказать не сможем, это, безусловно, отразится и на смертности, и на доступности медицинской помощи, и на тех показателях, к которым мы стремимся», — предупредил он.

В свою очередь, в Москве врачей и фельдшеров достаточно, однако не хватает водителей скорой помощи, из-за чего около трети бригад скорой помощи периодически не могут выйти на линию. В целом же по стране резко сократилось количество врачебных бригад, которые замещаются фельдшерскими, отметил депутат.

«Сейчас приблизительно на пять фельдшерских одна врачебная, эта тенденция имеет место быть и дальше, не очень хорошая… Идет такая тенденция постепенного замещения, слава Богу, пока не парамедиками, как где-то на Западе, а хотя бы работниками с хорошим базовым медицинским образованием», — констатировал парламентарий.

В 2022 году Минздав оценил нехватку медперсонала в России, отметив, что дефицит специалистов составляет менее 100 тысяч человек. Отмечается, что для отрасли, в которой занято 2,5 миллиона человек, такая нехватка считается умеренной.