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12:21, 25 июля 2024Ценности

Модель Victoria's Secret показала растяжки на теле на фото в нижнем белье

31-летняя модель Victoria's Secret Жизель Оливейра показала растяжки на теле

Фото: @giizeleoliveira

Бразильская манекенщица Жизель Оливейра показала особенности своего тела на фото в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,3 миллиона подписчиков.

Модель Victoria's Secret снялась для бренда певицы Рианны Savage X Fenty. На размещенных кадрах 31-летняя знаменитость позировала боком к камере в черных кружевных трусах и бюстгальтере. При этом она продемонстрировала растяжки на бедре и миниатюрное тату в виде сердца.

Кроме того, манекенщица примерила еще несколько комплектов нижнего белья, а также спортивные топы, легинсы и шорты.

Ранее в июле модель Victoria's Secret южноафриканского происхождения Кэндис Свейнпол снялась без одежды в море.

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      Алина Гостева
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