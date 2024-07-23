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09:06, 23 июля 2024Ценности

Модель Victoria's Secret снялась обнаженной в море

Кадр: @angelcandices

Супермодель южноафриканского происхождения Кэндис Свейнпол снялась без одежды в море. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 20,2 миллиона подписчиков.

Манекенщица Victoria's Secret вместе с коллегами прорекламировала купальники собственного бренда Tropic Of C, в том числе представ обнаженной. На одном из кадров 35-летняя знаменитость плыла боком к камере. На другом — лежала в воде у берега спиной кверху. При этом она надела браслет и анклеты (браслеты на ногу — прим. «Ленты.ру») из ракушек.

Известно, что автором данных снимков выступил 35-летний бразильский фотограф Эдуардо Бравин.

Ранее в июле бывший «ангел» Victoria's Secret, шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в прозрачном комбинезоне без бюстгальтера и восхитила фанатов.

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      Карина Черных
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