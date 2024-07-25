Московского дворника выдворят из России за пропаганду ЛГБТ

Дворника в Москве выдворят из России за пропаганду ЛГБТ

Пресненский суд Москвы арестовал дворника на 15 суток, а также постановил выдворить его из страны за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Абдикалыков М.П., находясь в парке культуры и отдыха "Красногвардейские пруды", пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения, выразившиеся в занятии оральным сексом в общественном месте с гражданином», — цитирует агентство постановление суда.

Абдикалыков свою вину признал, однако пояснил, что спал около пруда в парке. При этом суд также арестовал на 15 суток мужчину, второго привлеченного по административной ответственности. Он также признал вину, но отметил, что «оказывал помощь мужчине».

Ранее стало известно, что семью юного мигранта решили выслать из России после плевка в лицо подростку в Барнауле. В Следственном комитете пояснили, что до этого в соцсетях распространилось видео, на котором школьник плюет в лицо сверстника.