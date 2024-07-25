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20:32, 25 июля 2024Россия

Московского дворника выдворят из России за пропаганду ЛГБТ

Дворника в Москве выдворят из России за пропаганду ЛГБТ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Пресненский суд Москвы арестовал дворника на 15 суток, а также постановил выдворить его из страны за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Абдикалыков М.П., находясь в парке культуры и отдыха "Красногвардейские пруды", пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения, выразившиеся в занятии оральным сексом в общественном месте с гражданином», — цитирует агентство постановление суда.

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Абдикалыков свою вину признал, однако пояснил, что спал около пруда в парке. При этом суд также арестовал на 15 суток мужчину, второго привлеченного по административной ответственности. Он также признал вину, но отметил, что «оказывал помощь мужчине».

Ранее стало известно, что семью юного мигранта решили выслать из России после плевка в лицо подростку в Барнауле. В Следственном комитете пояснили, что до этого в соцсетях распространилось видео, на котором школьник плюет в лицо сверстника.

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      Никита Абрамов
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