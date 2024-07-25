Москвичи пожаловались на нашествие тараканов

Жильцы дома в Москве пожаловались на нашествие тараканов

Жильцы дома 26, корпус 2, на Бобруйской улице в Москве пожаловались на засилье тараканов. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

Журналисты опубликовали фотографии, на которых запечатлены насекомые. Жители одной из квартир заявили, что тараканы заполонили не только кухню и ванную, но и детскую комнату. Они считают, что насекомые появляются из подвала, избавиться от них в квартирах самостоятельно не получается. «Жилищник» при этом не проводит дезинсекцию, не реагирует на жалобы и «отписывается, что в (...) доме все в порядке, никаких тараканов не обнаружено».

Ранее жители Хабаровска пожаловались на нашествие блох, которое произошло из-за высокой влажности. Жалобы начали поступать в том числе от жителей поселка имени Горького. Нашествие насекомых происходит ежегодно, однако обычно их находят только в подвалах, а в этом году они начали появляться в квартирах.