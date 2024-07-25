Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:03, 25 июля 2024Интернет и СМИ

Мужчина узнал об одном поступке жены и выгнал ее из дома

Фото: KinoMasterskaya / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit поделился историей о том, как узнал об одном поступке жены и выгнал ее из дома. Женщина продала картину, которую написал покойный друг ее мужа.

Автор поста рассказал, что у нее был друг детства, который ушел из-за рака. «Это было невероятно тяжело для меня. Он был удивительным художником и нарисовал для меня красивую картину, которой я дорожил», — отметил герой истории. После ухода друга мужчина повесил картину в спальне. «Моя жена всегда не любила моего друга и говорила, что ненавидит картину, называя ее уродливой», — пожаловался рассказчик и добавил, что его супруга предлагала переместить картину в гараж.

Недавно, по словам мужчины, он не обнаружил картину в спальне, после чего его жена призналась, что продала ее в комиссионный магазин. «Я был в ярости и сказал, что не хочу больше видеть ее в доме и предложил развод. Она начала плакать и пообещала вернуть картину, но я был сыт по горло и выгнал ее. Дом ее родителей находится недалеко, поэтому я знал, что ей есть, куда пойти», — рассказал автор.

В комментариях многие предположили, что мужчина захотел развестись с супругой не из-за картины, а из-за ее неуважения к нему. Другие также посоветовали автору вернуть картину.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как узнала об одном поступке свекрови в отношении ее дочери. После этого она выгнала пожилую женщину из дома.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии заявили о вероятности открытия второго фронта против России. Это может произойти в случае победы оппозиции

      В России предложили поменять параллельный импорт алкоголя

      Украинский волонтер потратил сто тысяч долларов на поездки и привез ВСУ два дрона

      В Китае заявили о способности Трампа заставить Украину не претендовать на регионы России

      Мужчина узнал об одном поступке жены и выгнал ее из дома

      Российские военные за сутки захватили десятки опорных пунктов ВСУ

      Лавров прибыл в Лаос с рабочим визитом

      В Польше предупредили о последствиях ударов России

      Россиянин побывал в Таджикистане и удивился обилию красивых девушек

      Желание женщин жить без секса объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше