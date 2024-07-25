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10:31, 25 июля 2024Из жизни

Мужчина выжил после 438 дней в океане и был обвинен в каннибализме

Мужчину из Сальвадора, дрейфовавшего на лодке 438 дней, обвинили в каннибализме

Фото: PxHere

Мужчина из Сальвадора, спасенный в 2014 году после 438 дней в океане и обвиненный в каннибализме, отверг все обвинения. Слова мужчины в интервью The Sun подтвердил встречавшийся с ним бывший посол США.

Моряк Хосе Альваренга отправился на 30-часовую рыбалку в ноябре 2012 года, взяв в качестве компаньона неопытного Эзекиля Кордобу. Разразился шторм, в течение которого большая часть оборудования лодки была выведена из строя — мужчины стали дрейфовать в открытом море, запасы их еды таяли.

Позднее история выжившего Альваренги была изложена в книге «438 дней: необыкновенная правдивая история выживания в море». Он рассказывал, что вместе с напарником они ловили рыб, птиц и медуз, а также пили дождевую воду, кровь черепах и мочу.

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Через четыре месяца после выхода в море, как утверждает Альваренга, не стало Кордобы. Выживший утверждал, что выбросил мужчину в море, чтобы не сойти с ума. Однако впоследствии родственники Кордобы предъявили Альваренге иск на один миллион долларов. Они утверждали, что рыбак съел члена их семьи, чтобы выжить. Альваренга отверг обвинения и прошел тест на детекторе лжи.

Том Армбрустер был послом США на Маршалловых островах, где нашли Альваренгу. По его словам, он встретился с выжившим всего через несколько часов после его спасения. В интервью The Sun он заявил, что уверен в правдивости слов Альваренги, поскольку тот был опытным моряком, способным пройти подобные испытания.

Ранее сообщалось, что экипаж рыбацкого судна три дня дрейфовал на плоту в Атлантическом океане и был спасен канадской береговой охраной. Рыбаков нашли благодаря их последней сигнальной ракете.

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      Юлия Юткина
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