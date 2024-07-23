Рыбаки три дня дрейфовали на плоту и спаслись благодаря последней сигнальной ракете

Рыбаки из Нью-Йорка три дня провели в Атлантическом океане на плоту и спаслись

Экипаж рыбацкого судна три дня дрейфовал на плоту в Атлантическом океане и был спасен канадской береговой охраной. Об этом сообщает CBC.

Семи рыбакам из Нью-Йорка, США, пришлось покинуть судно из-за пожара на нем. Они пересели в спасательный плот и оказались в открытом океане. По словам мужчин, когда у них стала заканчиваться вода, а их относило все дальше от берега, они поддерживали друг друга морально. «На самом деле мы сидели и шутили, использовали микрофон, брали интервью друг у друга при свете фонарика, пытались так сохранить надежду и все такое», — сказал капитан судна Юджин Картер.

Рыбаки признались, что страшнее всего для них была мысль, что они больше никогда не увидят свои семьи. Однако они были готовы к трудностям и сохраняли хладнокровие как опытные рыбаки. Мужчины три дня провели на плоту и спаслись благодаря последней сигнальной ракете: так их и заметил поисковый вертолет. Рыбаков доставили в канадский город Нью-Уэс-Вэлли. Его жители встречали спасенных с табличками и воздушными шарами. Мэр города назвал спасение пропавших рыбаков чудом.

Ранее сообщалось, что на Тайване 58-летний мужчина уснул на надувном круге и провел 19 часов в море. Его доставили в больницу, откуда вскоре отпустили домой.

