В Москве следователи МВД попросили суд арестовать гендиректора ВСК Белкова

МВД попросило арестовать гендиректора Военно-строительной компании Белкова

В Москве следователи МВД попросили Тверской суд города арестовать генерального директора Военно-строительной компании (ВСК) Министерства обороны Андрея Белкова по делу о злоупотреблении полномочиями во время выполнения государственного оборонного заказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из Тверского суда.

По информации в агентстве, ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения фигуранта под стражу уже поступило в суд.

Ранее сообщалось, что Белков был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. По версии следствия, Белков причастен к закупке томографа по завышенной цене — за 121 миллион рублей.