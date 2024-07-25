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17:16, 25 июля 2024Силовые структуры

В Москве следователи МВД попросили суд арестовать гендиректора ВСК Белкова

МВД попросило арестовать гендиректора Военно-строительной компании Белкова
Начало событий в новости Задержан глава Военно-строительной компании Минобороны

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве следователи МВД попросили Тверской суд города арестовать генерального директора Военно-строительной компании (ВСК) Министерства обороны Андрея Белкова по делу о злоупотреблении полномочиями во время выполнения государственного оборонного заказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из Тверского суда.

По информации в агентстве, ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения фигуранта под стражу уже поступило в суд.

Ранее сообщалось, что Белков был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. По версии следствия, Белков причастен к закупке томографа по завышенной цене — за 121 миллион рублей.

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      Анна Габай
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