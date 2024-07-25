На Украине крупный энергообъект ограничил производство электричества

На Украине крупный генерирующий объект ограничил производство электричества

Крупный генерирующий объект украинской национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» ограничил производство электричества. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале.

«Из-за повреждения объектов магистральной электросети НЭК "Укрэнерго" ограничивается производство электроэнергии на одном из крупных генерирующих объектов», — говорится в публикации.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что энергосистема не может сейчас полностью выдать определенную генерацию. По его словам, ограничения появились из-за ударов. Он отметил, что энергетики круглосуточно работают над решением ситуации.

Ранее председатель правления государственной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий и глава представительства немецкого госбанка развития KfW на Украине Лоренц Гесснер подписали соглашение о выделении гранта в размере 100 миллионов евро на защиту и восстановление энергетики Украины.