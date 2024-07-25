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15:45, 25 июля 2024Бывший СССР

На Украине крупный энергообъект ограничил производство электричества

На Украине крупный генерирующий объект ограничил производство электричества

Фото: Mykhailo Moskalenko / Reuters

Крупный генерирующий объект украинской национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» ограничил производство электричества. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале.

«Из-за повреждения объектов магистральной электросети НЭК "Укрэнерго" ограничивается производство электроэнергии на одном из крупных генерирующих объектов», — говорится в публикации.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что энергосистема не может сейчас полностью выдать определенную генерацию. По его словам, ограничения появились из-за ударов. Он отметил, что энергетики круглосуточно работают над решением ситуации.

Ранее председатель правления государственной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий и глава представительства немецкого госбанка развития KfW на Украине Лоренц Гесснер подписали соглашение о выделении гранта в размере 100 миллионов евро на защиту и восстановление энергетики Украины.

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