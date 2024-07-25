На Украине продали багги и квадроцикл Медведчука

На Украине продали багги и квадроцикл, якобы принадлежавшие Медведчуку

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины продало один багги и один квадроцикл, якобы принадлежавшие главе совета движения «Другая Украина» Виктору Медведчуку, сообщает «Интерфакс Украина».

«Общая стоимость реализации по двум транспортным средствам составила 921 777 гривен. (...) Средства от имущества государственного предателя прямо пойдут на поддержку украинских Сил обороны», — передает издание слова ведомства.

Еще один квадроцикл, как сообщается, остался нереализованным из-за отсутствия участников и будет выставлен на повторный аукцион.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции Украины подало иск в суд о национализации самолета и вагона-ресторана Медведчука. Также ведомство добивается взыскания в доход государства 24 автомобилей, вертолета Bell-427, более 20 объектов недвижимого имущества и корпоративных прав 22 юридических лиц.