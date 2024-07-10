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11:41, 10 июля 2024Бывший СССР

На Украине захотели национализировать самолет и вагон-ресторан Медведчука

Минюст Украины подал иск о национализации активов Медведчука
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Министерство юстиции Украины подало иск в суд о национализации самолета и вагона-ресторана бывшего лидера запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены. Об этом офис генерального прокурора страны сообщил в Telegram.

Также ведомство добивается взыскания в доход государства 24 автомобилей, вертолета Bell-427, более 20 объектов недвижимого имущества и корпоративных прав 22 юридических лиц.

Помимо этого, национализировать хотят около двух миллионов гривен (более четырех миллионов рублей), принадлежащих Медведчуку и более тысячи единиц историко-культурных и материальных ценностей (часов, ювелирных изделий, картин, гарнитура, предметов интерьера).

Ранее на Украине изъяли принадлежавший Медведчуку завод. Он стоил пять миллионов долларов (около 450 миллионов рублей).

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      Илья Таксюр
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