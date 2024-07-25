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20:28, 25 июля 2024Бывший СССР

На Украине захотели менять осужденных за сотрудничество с Россией на военнопленных

В ГУР предложили менять осужденных за сотрудничество с Россией на военнопленных

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

На Украине осужденных за сотрудничество с Россией граждан захотели менять на попавших в плен украинских военнослужащих. Соответствующий проект презентовало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны республики, передает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что для этого в ГУР предлагают создать специальный сайт, где будут публиковаться данные об осужденных за сотрудничество с Россией. Последние сами смогут дать согласие на обмен. В ведомстве также добавили, что на сайте будет отдельная форма, при помощи которой граждане Украины смогут сообщить силовикам о «вражеских агентах в своем окружении».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в ходе последнего обмена военнопленными с российской стороной в республику вернулись военнослужащие украинской армии, Нацгвардии и пограничники. По его словам, продолжается работа по возвращению других пленных.

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      Алевтина Запольская
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