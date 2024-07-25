На Западе предрекли реакцию США на мирные шаги по Украине

Аналитик Блэк: американский ОПК не сдастся из-за мирных шагов по Украине

Американские миллиардеры и оборонно-промышленный комплекс (ОПК) не сдадутся из-за новых шагов по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк, передает РИА Новости.

По словам аналитика, сейчас непонятно, как действующий американский лидер Джо Байден или кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис отреагируют на мирные шаги.

«Миллиардеры с Уолл-Стрит и оборонная промышленность США, которые контролировали внешнюю политику Вашингтона, не сдадутся легко», — отметил Блэк.

24 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе со своим китайским коллегой Ван И сообщил, что Киев готов вести переговоры с Москвой. Диалог, по его словам, должен быть рациональным и иметь практическое значение, а также быть направленным на достижение справедливого и прочного мира.