На Западе рассказали о признании главкомом ВСУ невозможности остановить Россию

Аналитик Меркурис: главком ВСУ Сырский признал невозможность остановить Россию

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что продвижение Российской армии невозможно остановить из-за ее прогресса в использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом на своем YouTube-канале рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Российские БПЛА стали более эффективными, а украинские им существенно уступают из-за радиоэлектронной борьбы, которую ведут россияне. Очевидно, что эту лавину из техники не остановить, и Сырский об этом знает», — подчеркнул эксперт.

По словам Меркуриса, некоторые западные чиновники по-прежнему напрасно полагают, что ВСУ способны переломить ситуацию на фронте, однако таких осталось немного.

Ранее отставной офицер американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что Запад не сможет спасти Украину от поражения в конфликте с Россией.