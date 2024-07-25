Наезд автомобиля полковника МВД Татарстана на мальчика попал на видео

В Казани Toyota Camry полковника МВД Татарстана сбила 6-летнего мальчика

В Казани наезд автомобиля марки Toyota Camry, закрепленного за полковником центрального аппарата МВД Татарстана Юрием Колпаковым, на 6-летнего мальчика попал на видео. Соответствующими кадрами поделились в «Реальном времени».

На видеозаписи видно, как мальчик в розовой футболке обходит автомобиль на парковке и выходит на дорогу. Он посмотрел налево, сделал шаг и справа его сбил автомобиль светлого цвета. Ребенок подлетел вверх и отлетел в сторону.

По данным издания, само ДТП произошло 9 июля во дворе жилого комплекса Сказочный лес». По словам очевидцев, самого полковника в автомобиле не было. За рулем находился его водитель. В результате ДТП ребенок не получил серьезных травм. Отмечается, что незадолго до этого сам Колпаков подал в отставку. По словам родителей пострадавшего, экспертиза полученных мальчиком травм до сих пор не назначена.

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