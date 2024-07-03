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07:17, 3 июля 2024Силовые структуры

Сбившего четырех российских детей водителя грузовика взяли под стражу

На Сахалине взяли под стражу водителя грузовика, сбившего четырех детей

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

На Сахалине Долинский городской суд взял под стражу 53-летнего водителя грузовика, который сбил четырех детей в селе Взморье. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина пробудет под стражей два месяца, до 29 августа.

По данным следствия, поздно вечером 29 июня он не справился с управлением автомобиля Toyota Dyna и наехал на несовершеннолетних 8-12 лет, которые шли по краю дороги. Один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врача, еще две девочки — в состоянии средней тяжести, четвертый ребенок помещен на амбулаторное лечение.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Мужчине грозит до семи лет заключения.

Ранее сообщалось, что после ДТП с пьяным водителем минивэна в Благовещенске возбудили уголовное дело.

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      Илона Палей
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