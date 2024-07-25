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17:41, 25 июля 2024Ценности

Наряд Джиджи Хадид на фото папарацци высмеяли в сети фразой «сбежала из психушки»

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Пользователи сети высмеяли наряд американской модели палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид на новых фото папарацци. Соответствующие публикация и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

29-летняя манекенщица была замечена с подругой во время прогулки по Нью-Йорку. Так, знаменитость предстала перед камерами в надетом на черный бюстгальтер свободном платье белого цвета с цветочными аппликациями. Кроме того, она носила зеленую бейсболку, высокие носки и слипоны (легкая обувь без шнуровки — прим. «Ленты.ру»), оформленные принтом в виде черно-серой шашки.

Фото: Ulices Ramales / Backgrid / Legion-Media

Читатели портала оценили наряд звезды следующими фразами: «Как будто из психушки сбежала», «Она одевалась в темноте?», «Это разве стильно? Она выглядит как бездомная», «Платье бесформенное и некрасивое, а волосы выглядят как солома», «Похоже, сегодня ее одевал ребенок».

Ранее сообщалось, что инсайдерам стало известно о намерении актера Брэдли Купера жениться на Джиджи Хадид.

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      Мария Винар
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