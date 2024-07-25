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09:17, 25 июля 2024Среда обитания

Найден способ превратить пластиковые отходы в ценный компонент для электроники

Ученые научились превращать отходы пенополистирола в полимеры для электроники

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Исследователи из Университета Делавера и Аргоннской национальной лаборатории нашли способ превратить отходы пенополистирола в ценный проводящий полимер, известный как PEDOT:PSS. Об этом сообщает научный журнал ScienceDaily.

Полученный материал можно интегрировать в функциональные электронные устройства, например, в гибридные солнечные элементы на основе кремния и органические электрохимические транзисторы.

Полезный полимер получают в процессе сульфонирования полистирола. Исследователи провели множество испытаний. В итоге они добились высокой степени сульфонирования полимера и минимального количества дефектов в процессе, что является экологически чистым методом превращения пластиковых отходов в ценный материл.

Ранее ученые Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске разработали технологию получения недорогой электроэнергии из продуктов производства обогатительных угольных фабрик и нефтяных компаний, твердых бытовых отходов, изношенных автомобильных шин и отходов различных производств.

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      Мария Черкасова
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