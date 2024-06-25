Российские ученые нашли способ получать дешевую энергию из отходов

Ученые СФУ разработали технологию получения дешевой энергии из различных отходов

Технологию получения недорогой электроэнергии из различного вида отходов разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки.

В качестве сырья будут использоваться продукты производства обогатительных угольных фабрик и нефтяных компаний, твердые бытовые отходы, изношенные автомобильные шины и отходы различных производств. На их основе можно приготовить водоугольную суспензию — топливо, состоящее из твердых и жидких углеводородов и воды, рассказал старший научный сотрудник лаборатории низкоуглеродной металлургии и энергетики СФУ Виктор Кузнецов.

Ученые выяснили, что повышение концентрации кислорода при кислородном сжигании отходов улучшает стабильность воспламенения топлива и интенсивность его выгорания. Они предложили комбинировать кислородное и капельно-факельное сжигание водоугольной суспензии. Это позволило снизить уровень вредных выбросов и добиться высокой степени выгорания топлива.

Специальное оборудование по переработке можно будет размещать вблизи свалок. Кузнецов отметил, что суспензионное топливо можно безопасно транспортировать по трубопроводу. Новая технология позволяет получить полезную и доступную энергию, одновременно с этим утилизируя различные отходы, заключил он.

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