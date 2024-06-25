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12:26, 25 июня 2024Среда обитания

Российские ученые нашли способ получать дешевую энергию из отходов

Ученые СФУ разработали технологию получения дешевой энергии из различных отходов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Технологию получения недорогой электроэнергии из различного вида отходов разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки.

В качестве сырья будут использоваться продукты производства обогатительных угольных фабрик и нефтяных компаний, твердые бытовые отходы, изношенные автомобильные шины и отходы различных производств. На их основе можно приготовить водоугольную суспензию — топливо, состоящее из твердых и жидких углеводородов и воды, рассказал старший научный сотрудник лаборатории низкоуглеродной металлургии и энергетики СФУ Виктор Кузнецов.

Ученые выяснили, что повышение концентрации кислорода при кислородном сжигании отходов улучшает стабильность воспламенения топлива и интенсивность его выгорания. Они предложили комбинировать кислородное и капельно-факельное сжигание водоугольной суспензии. Это позволило снизить уровень вредных выбросов и добиться высокой степени выгорания топлива.

Специальное оборудование по переработке можно будет размещать вблизи свалок. Кузнецов отметил, что суспензионное топливо можно безопасно транспортировать по трубопроводу. Новая технология позволяет получить полезную и доступную энергию, одновременно с этим утилизируя различные отходы, заключил он.

Ранее ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали экологичный способ переработки полимерной тары, в которой хранятся нефтепродукты в Арктике.

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      Мария Черкасова
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