Назван лидер рейтинга качества китайских автомобилей

GAC GS3 возглавил рейтинг качества недорогих китайских автомобилей

Компактный кроссовер GAC GS3 возглавил рейтинг качества автомобилей China Automobile Quality Ranking, созданного по инициативе администрации КНР по регулированию рынка. Об этом со ссылкой на китайского автопроизводителя сообщают «Известия».

Машины оценивались по различным параметрам, включая надежность, удобство использования, эффективность и безопасность, отмечается в материалах.

Модель GAC GS3, которая официально продается на российском рынке, названа лидером списка в категории недорогих авто стоимостью до 100 тысяч юаней (примерно 1,175 миллиона рублей по текущему курсу), уточняет Autonews.ru.

Ранее в КНР анонсировали начало продажи китайских автомобилей на аукционах в России. По словам директора Суйфэньхэской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Сюнфэй» Лю Ханьюаня, такой формат будет запущен в ближайшие месяцы.