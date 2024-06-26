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14:06, 26 июня 2024Экономика

Китайские автомобили собрались продавать россиянам на аукционах

В КНР анонсировали запуск аукционов по продаже китайских авто в России

Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

В КНР анонсировали начало продаж китайских автомобилей на аукционах в России. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление директора Суйфэньхэской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Сюнфэй» Лю Ханьюаня сообщает ТАСС.

«В течение двух-трех месяцев планируем запустить первые аукционы», — сказал специалист на полях Международной выставки-конференции по экспорту автомобилей и продаже запчастей в Китае. Подробностей того, как будут организованы такие продажи, топ-менеджер не привел.

В мае экспорт легковых машин из Китая в Россию достиг 1,3 миллиарда долларов, что стало максимумом с ноября прошлого года. При этом на Россию пришлось 16,4 процента от всего экспорта китайского автопрома. В тройку лидеров по объему закупок на этом рынке вошли также Бразилия (11,7 процента) и Бельгия (9,4 процента).

Ранее «Лента.ру» представила рейтинги самых лучших и надежных марок китайских автомобилей и рассказала о новинках, которые ждут российских автолюбителей во второй половине 2024 года.

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      Дмитрий Воронин
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