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14:29, 25 июля 2024Экономика

Названы сроки восстановления спроса на ипотеку

ДОМ.РФ: спрос на ипотеку в России сформируется в течение полутора лет
СюжетНаселение России:

Фото: Евгения Демина / Коммерсантъ

Через год-полтора рост доходов российского населения выльется в спрос на ипотечные кредиты. Об этом заявил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Его цитирует сайт этой организации.

По его словам, в России наблюдается существенный рост доходов населения. За последние два года количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума упало на 20 процентов. Кроме того, на столько же увеличилось число россиян с доходами от 60 тысяч рублей, которым доступны ипотечные кредиты по ставкам 8-10 процентов.

«Эти показатели говорят о том, что, может быть, через год-полтора рост доходов выльется в спрос на ипотеку. На покупку жилья даже без ипотечного кредитования могут пойти и средства граждан, полученные с доходов по высоким ставкам по депозитам, превышающим 18 процентов», — сказал Гольдберг.

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Уточняется, что снижения ключевой ставки Банка России, а значит, и ставок по депозитам, можно ожидать примерно через полгода-год. Тогда же можно ждать реализации отложенного спроса на жилье.

По итогам 2024 года выдача ипотечных кредитов может упасть примерно на 30 процентов, до 1,4 миллиона кредитов. В рыночном сегменте не исключено 50-процентное падение.

Ранее заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин заявил, что фаза активного роста цен на жилье в России закончилась. Дальше цены будут расти на четыре-пять процентов год к году.

В свою очередь, заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России Валерия Минчичова спрогнозировала, что после отмены программы льготной ипотеки рынок жилья будет лихорадить.

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