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17:55, 25 июля 2024Бывший СССР

Небензя оценил возможные мирные предложения для Украины

Небензя: ничего лучше мирного предложения от Путина Украина уже не получит

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Украина уже не получит ничего лучше мирного предложения от президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Небензя прокомментировал заявления украинского руководства о возможности переговоров с Россией. По его мнению, подобные высказывания укладываются в позицию России о предпочтительности дипломатического пути решения конфликта на Украине.

«Если в Киеве действительно дозрели до мирного плана, пусть посмотрят на озвученную Путиным инициативу. Ничего лучше Украина уже точно не получит», — заявил постпред при ООН. Он указал на запрет властей Украины на переговоры с российским руководством.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о необходимости понять готовность Украины к переговорам. По его мнению, заявления Киева являются разными по своему смыслу.

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