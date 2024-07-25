Неизвестные попытались поджечь тепловоз на российской станции железной дороги

В Ставрополе неизвестные попытались поджечь тепловоз, но испугались машиниста

В Ставрополе неизвестные попытались поджечь тепловоз, но испугались машиниста и убежали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, ночью 24 июля двое мужчин пришли к локомотиву на станции Ставрополь, принеся с собой керосин. Пока один наблюдал, чтобы вокруг никого не было, другой в приоткрытое окно кабины машиниста заливал горючую смесь.

Мужчины хотели совершить поджог, однако в кабине оказался машинист. Заметив его, неизвестные скрылись. На месте они бросили литровую бутылку с остатками керосина и перчатку, их изъяли криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт.

Ранее сообщалось, что Ленинградской области задержали двух подростков, поджегших вышку сотовой связи.