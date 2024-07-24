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12:06, 24 июля 2024Силовые структуры

Подростков задержали за поджог вышки сотовой связи в российском регионе

В Ленобласти задержали двух подростков, поджегших вышку сотовой связи

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Ленинградской области задержали 13-летнего и 14-летнего подростков, поджегших вышку сотовой связи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 17 июля школьники облили корпус станции в деревне Новосергиевка во Всеволожском районе горючей жидостью и подожгли. За совершение диверсии каждому из них пообещали заплатить 100 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают других причастных к поджогу лиц.

Ранее стало известно, что силовики задержали 16-летнего подростка, который устроил поджог батарейного шкафа на железнодорожных путях под Калугой по заданию украинского куратора.

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      Екатерина Кашурникова
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