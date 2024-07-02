Российский подросток поджег батарейный шкаф ради 50 тысяч рублей и попался

Подростку грозит до 20 лет колонии за диверсию под Калугой по заданию куратора

Сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего подростка, который устроил поджог батарейного шкафа на железнодорожных путях под Калугой по заданию украинского куратора. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло на перегоне между станциями «Людиново-1» и «Людиново-2». Прибывшие на сообщение о пожаре силовики установили, что неизвестный вскрыл и поджег батарейный шкаф, а также попытался поджечь соседний релейный шкаф, но не смог его взломать.

Уже на следующий день личность злоумышленника была установлена – им оказался 16-летний местный житель. В разговоре с сотрудниками полиции он пояснил, что получил сообщение с предложением подзаработать с украинского номера в мессенджере Telegram. Куратор пообещал заплатить подростку 50 тысяч рублей за поджог, однако вскоре перестал выходить на связь.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Теперь ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее в Кемеровской области задержали подростка, вступившего в легион «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в России).