Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:51, 2 июля 2024Силовые структуры

Российский подросток поджег батарейный шкаф ради 50 тысяч рублей и попался

Подростку грозит до 20 лет колонии за диверсию под Калугой по заданию куратора

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего подростка, который устроил поджог батарейного шкафа на железнодорожных путях под Калугой по заданию украинского куратора. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло на перегоне между станциями «Людиново-1» и «Людиново-2». Прибывшие на сообщение о пожаре силовики установили, что неизвестный вскрыл и поджег батарейный шкаф, а также попытался поджечь соседний релейный шкаф, но не смог его взломать.

Уже на следующий день личность злоумышленника была установлена – им оказался 16-летний местный житель. В разговоре с сотрудниками полиции он пояснил, что получил сообщение с предложением подзаработать с украинского номера в мессенджере Telegram. Куратор пообещал заплатить подростку 50 тысяч рублей за поджог, однако вскоре перестал выходить на связь.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Теперь ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее в Кемеровской области задержали подростка, вступившего в легион «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в России).

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Заявления Медведева о саммите по Украине вызвали недовольство в Швейцарии. С чем связано возмущение Берна?

      В Иране пообещали «всеми средствами» поддержать «Хезболла» в войне с Израилем

      В США рассказали о влиянии решения об иммунитете Трампа на его шансы стать президентом

      Российский подросток поджег батарейный шкаф ради 50 тысяч рублей и попался

      Депутатов Госдумы захотели обязать согласовывать выезды за рубеж

      Врач перечислила эффективные способы борьбы с пигментацией кожи

      В ЛНР сообщили о новых артиллерийских позициях ВСУ под Белогоровкой

      В России заявили о безопасности одного вида чая

      Роналду сделал заявление о своей карьере

      Мигранта заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней россиянки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше