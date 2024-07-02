Признание российского подростка в поджоге на железной дороге попало на видео

СК: подросток признал вину в поджоге на железной дороге в Калужской области

Начало событий в новости Российский подросток поджег батарейный шкаф ради 50 тысяч рублей и попался

16-летний подросток признал вину в поджоге оборудования на железной дороге в Калужской области. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

На кадрах несовершеннолетний говорит, что совершил поджог по указанию украинского куратора, денег от него он не получил. Вину признает и раскаивается в содеянном.

С санкции суда подростка арестовали, ему предъявлено обвинение в совершении диверсии.

2 июля стало известно о задержании юноши 2008 года рождения после поджога батарейного шкафа на перегоне между станциями «Людиново-1» и «Людиново-2». Соседний релейный шкаф он не смог взломать. Куратор с украинского номера в мессенджере Telegram обещал подростку 50 тысяч рублей за диверсию.