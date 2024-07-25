Неизвестные угрожали взрывом в квартире в российском регионе

Неизвестные угрожали взрывом в квартире в Каспийске

Неизвестные забаррикадировались в квартире жилого дома в Каспийске и угрожали взрывом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что жителей многоэтажки эвакуировали. На место прибыли бойцы ОМОН и полицейские. Другие подробности не сообщаются.

Ранее в Москве задержали россиянина, подозреваемого в жестокой расправе над матерью и бабушкой. 22 июля злоумышленник, находясь в подъезде многоквартирного дома на Краснобогатырской улице, заблокировал и поджег дверь квартиры с родственниками. По данному факту возбуждено уголовное дело.