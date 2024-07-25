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11:12, 25 июля 2024Россия

Обломки сбитого над регионом России дрона упали у детского сада

Мэрия Курска: в 500 метрах от детского сада нашли обломки беспилотника ВСУ

Фото: РИА Новости

Рядом с детским садом в Курске, который был атакован Вооруженными силами Украины (ВСУ), нашли обломки сбитого беспилотника. Об этом сообщила мэрия российского города на своей странице во «ВКонтакте».

«С 7:00 начался прием детей в штатном режиме. На 8:15 в дошкольном учреждении находилось 70 детей. Однако, учитывая возможные риски в связи с продолжением работы спецслужб, родители были оповещены и по возможности начали забирать детей домой», — сообщили в администрации.

Детей, которых не смогли забрать родители, отправили в другой детский сад. Ситуация близ образовательного учреждения находится на контроле администрации Курска. Власти призвали не трогать обломки беспилотников и сообщать об их обнаружении по телефону 112.

Вечером в среду, 24 июля, Минобороны сообщало, что над Курской областью за полтора часа уничтожены 18 украинских беспилотников. Жители тогда сообщали о падении обломков дронов на четырех улицах города.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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