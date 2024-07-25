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10:19, 25 июля 2024Россия

Жители российского города сообщили о падении обломков дронов после атаки ВСУ

Жители Курска сообщили о найденных в городе обломках после атаки дронов ВСУ

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Жители Курска сообщили о падении обломков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) после атаки на город. Об этом заявила администрация Курска на своей странице во «ВКонтакте».

Обломки летательных аппаратов нашли на улицах Росинки, Прилужной, 1-й Кирпичной и Рябиновой. Кроме того, жители сообщили о повреждении личных автомобилей.

«На улице Рябиновой на данный момент отсутствует электричество, повреждена газовая труба. На месте работают силовые структуры. После осмотра сотрудники приступят к ремонту», — говорится в сообщении администрации.

Там добавили, что подстанция «Садовая» после атаки со стороны Украины работает в штатном режиме.

Вечером в среду, 24 июля, Минобороны сообщало, что над Курской областью за полтора часа часа уничтожены 18 украинских беспилотников. Впоследствии ведомство заявило, что ночью Украина пыталась ударить по России 11-ю беспилотниками и двумя безэкипажными катерами.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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