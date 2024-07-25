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11:16, 25 июля 2024Силовые структуры

Обвиняемого в расправе над школьницей подростка признали вменяемым

В КЧР экспертиза признала вменяемым подростка, обвиненного в убийстве школьницы

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вторая психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым 16-летнего подростка, который обвиняется в расправе над десятилетней школьницей в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, повторная экспертиза была проведена по инициативе суда в Центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского в Москве. Она подтвердила выводы, сделанные во время первой экспертизы — подросток осознавал свои действия и не страдал психическими расстройствами.

Дело рассматривают в закрытом режиме. Подросток признал свою вину.

20 апреля 2023 года жительница Карачаевска заявила в полицию о пропаже дочери — девочка пошла в магазин и не вернулась. Вскоре ее нашли без одежды и признаков жизни в подъезде дома около квартиры соседей. Сообщалось, что преступник вначале ударил жертву камнем по голове, а затем перерезал горло.

В расправе заподозрили подростка, проживающего рядом с ней. Юноша вначале делал вид, что помогает в поисках девочки. На следующий день его арестовали.

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      Илона Палей
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