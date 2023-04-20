Российского подростка заподозрили в убийстве школьницы

В Карачаевске в убийстве 10-летней школьницы заподозрили ее 15-летнего соседа

В Карачаевске (Карачаево-Черкесия) в убийстве 10-летней школьницы заподозрили ее 15-летнего соседа. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает Telegram-канал Mash.

Девочка вышла в магазин и не вернулась, спустя три часа ее родственники обратились в полицию. Вскоре тело девочки нашли в подъезде ее дома около квартиры соседей. У нее было перерезано горло. Полиция задержала 15-летнего подозреваемого, он вину не признает.

Ранее сообщалось, что в тувинском городе Чадан пьяный подросток убил ножом прохожего за отказ купить спиртное.