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12:42, 25 июля 2024Силовые структуры

Россиянина арестовали за совершенную 29 лет назад двойную расправу

В Москве суд арестовал мужчину за двойное убийство, совершенное 29 лет назад

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал 55-летнего местного жителя, который 29 лет назад совершил двойную расправу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Мужчина уже признал свою вину. По его словам, он пошел на преступление из-за алкоголя и конфликта с пострадавшими.

О задержании мужчины стало известно 22 июля. Тогда сообщалось, что в декабре 1995 года в подъезде жилого дома нашли женщину с колото-резаными ранами в области груди. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли. В квартире на третьем этаже того же дома без признаков жизни был обнаружен ее сын. Следователи завели дело — его расследование приостановили в 1996 году, а недавно возобновили.

На след злоумышленника вышли благодаря молекулярно-генетической экспертизе рюмки, которая была на месте преступления. На ней нашли след ранее судимого москвича. После этого его задержали.

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