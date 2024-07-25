Одно решение Германии по Украине назвали показательным для всего Запада

Политолог Глазунов: сокращение помощи Германии Украине говорит о ее сворачивании

Сокращение помощи Германии Украине говорит о ее постепенном сворачивании со стороны Запада. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Глазунов, передает РИА Новости.

«Никто не хочет вкладывать деньги в заведомо проигрышное мероприятие. Это понимают все — в том числе в Киеве. Германия здесь показательна. Вслед за ней другие европейские страны будут сокращать поддержку», — рассказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что в случае избрания на новый срок экс-президента США Дональда Трампа помощь может полностью сократиться. Данный факт Глазунов обосновал зависимостью стран Европы от Соединенных Штатов.

17 июля стало известно, что кабинет министров Германии планирует сократить военную помощь Украине в два раза в 2025 году. Сокращение связано с «повышением трат на оборону НАТО».