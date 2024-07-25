Пассажирка обвинила авиакомпанию в рецидиве рака из-за ссоры со стюардессой

The Independent: больная раком пассажирка обвинила JetBlue в рецидиве болезни

Больная раком пассажирка обвинила авиакомпанию JetBlue в рецидиве болезни после ссоры со стюардессой. Подробностями истории поделилось издание The Independent.

51-летняя Оксана Кириченко из Калифорнии, у которой рак четвертой стадии в ремиссии, утверждает, что ее здоровье резко ухудшилось после того, как она и ее пожилой муж подверглись «необъяснимому уровню жестокого унижения и насмешек» со стороны члена экипажа JetBlue. По данным источника, сотрудница авиакомпании запретила Кириченко взять с собой в бизнес-класс десятикилограммового французского бульдога Пьера, который нужен женщине для эмоциональной поддержки.

В результате конфликта супругов сняли с рейса, а самолету пришлось прервать взлет и вернуться в терминал. В судебном иске Кириченко заявила, что ее право на сопровождение в полете животным-поводырем, защищенное федеральными законами, было нарушено.

Чтобы провести отпуск во Флориде, пара заплатила за два билета бизнес-класса 4 тысячи долларов (более 346 тысяч рублей). Причем на рейсе из Лос-Анджелеса в Форт-Лодердейл проблем с животным не возникло, а по пути домой пассажиры столкнулись с запретом на перевозку питомца.

В декабре 2023 года австралийский лоукостер Jetstar отказался пустить в самолет собаку-поводыря, которая должна была сопровождать девочку-инвалида в полете. Перевозчик объяснил это тем, что семья пассажирки не предоставила необходимые документы.

