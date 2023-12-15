Девочку-инвалида отказались пустить в самолет с собакой-поводырем

ABC: в Jetstar отказались пустить в самолет девочку-инвалида с собакой-поводырем

Австралийская бюджетная авиакомпания Jetstar отказалась пустить в самолет собаку-поводыря, которая должна была сопровождать девочку-инвалида в полете. Об этом сообщает ABC.

Майлс Херрин собиралась лететь из Перта в Мельбурн в январе вместе со служебной собакой Рози. Уточняется, что это должно было быть первое путешествие девочки-подростка без родителей. Однако перевозчик отказался пустить на борт Рози, хотя раньше Херрин уже летала вместе с ней рейсами Jetstar.

В авиакомпании объяснили, что семья юной пассажирки не предоставила документы, подтверждающие обучение и дрессировку Рози по международным стандартам. «Собаки-поводыри приветствуются на борту наших рейсов при условии, что они прошли необходимую подготовку и аккредитацию, которая указана на нашем веб-сайте во время бронирования», — пояснил перевозчик.

При этом в Jetstar не прокомментировали, почему раньше собаку-поводыря разрешали брать на борт. В компании извинились и предложили вернуть Херрин деньги за билет.

Ранее сотрудники канадской авиакомпании WestJet вынудили пассажирку с параличом ног подниматься в самолет самостоятельно.