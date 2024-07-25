Патрушев: Запад играет с огнем, наращивая финансовую и техническую помощь Киеву

Запад играет с огнем, наращивая финансовую и техническую помощь Киеву. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Играя с огнем, игнорируют исторические факты неминуемого провала попыток агрессии в отношении России», — отметил он.

По его словам, западные страны «наращивают помощь киевскому неонацистскому режиму», пытаясь добиться стратегического поражения России.

Помощник российского президента также рассказал, что Россия сорвала планы НАТО по размещению военно-морской базы в Азовском море. Он добавил, что за счет строительства базы альянс пытался «компенсировать провал планов десятилетней давности», предполагавших создание военно-морской базы в Крыму.