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17:27, 25 июля 2024Мир

Патрушев сообщил о срыве размещения базы НАТО в Азовском море

Патрушев: Россия сорвала планы НАТО по размещению военной базы в Азовском море
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россия сорвала планы НАТО по размещению военно-морской базы в Азовском море. Об этом сообщил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Были сорваны замыслы натовцев разместить в Азовском море военно-морскую базу и проворачивать военные авантюры с использованием флота», — заявил Патрушев.

Он добавил, что за счет строительства базы альянс пытался «компенсировать провал планов десятилетней давности», предполагавших создание военно-морской базы в Крыму. По словам Патрушева, НАТО стремилась к превращению полуострова в место постоянной дислокации войск США и их союзников.

В мае бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил о провале плана НАТО по захвату Крыма.

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