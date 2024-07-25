Патрушев сообщил о срыве размещения базы НАТО в Азовском море

Патрушев: Россия сорвала планы НАТО по размещению военной базы в Азовском море

Россия сорвала планы НАТО по размещению военно-морской базы в Азовском море. Об этом сообщил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Были сорваны замыслы натовцев разместить в Азовском море военно-морскую базу и проворачивать военные авантюры с использованием флота», — заявил Патрушев.

Он добавил, что за счет строительства базы альянс пытался «компенсировать провал планов десятилетней давности», предполагавших создание военно-морской базы в Крыму. По словам Патрушева, НАТО стремилась к превращению полуострова в место постоянной дислокации войск США и их союзников.

В мае бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил о провале плана НАТО по захвату Крыма.