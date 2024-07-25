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09:43, 25 июля 2024Мир

Песков анонсировал визит Путина в Турцию

Песков: подготовка визита Путина в Турцию идет активно, дата пока не определена

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Pool / Reuters

Подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию идет активно, дата пока не определена. Поездку анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Активно, но дата пока неизвестна», — ответил представитель Кремля на вопрос о подготовке визита.

7 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении своего российского коллеги Владимира Путина провести переговоры по нормализации отношений Анкары и Дамаска на территории Турции. Он подчеркнул, что Турция будет готова сделать шаг в сторону улучшения отношений с Сирией лишь после аналогичных шагов президента страны Башара Асада.

25 июля президент России Владимир Путин встретился с Башаром Асадом в Кремле. Оба лидера отметили необходимость обсудить происходящие в мире и отдельных регионах события.

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      Лина Пивоварова
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