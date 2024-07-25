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12:53, 25 июля 2024Экономика

Песков прокомментировал переименование московской Европы в Евразию

Песков: переименование площади Европы — прерогатива властей Москвы

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Переименование площади Европы в площадь Евразии в центре Москвы является прерогативой столичных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Песков отметил, что по этой причине Кремль не будет комментировать решение сменить название пространства. «Это не тема администрации президента», — объяснил пресс-секретарь в ответ на вопрос, как в Кремле относятся к такому шагу и связывают ли его с международной ситуацией.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании площади Европы рядом с Киевским вокзалом в площадь Евразии.

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      Александра Качан
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