В Москве Европу переименовали в Евразию

В Москве площадь Европы переименовали в площадь Евразии

Площадь Европы у Киевского вокзала в Москве переименуют в площадь Евразии, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии», — говорится в постановлении.

Площадь Европы была создана в рамках российско-бельгийского проекта. Ее открыли в Москве в сентябре 2002 года.

Ранее в Госдуме предложили переименовать Финский залив в Невский или Кронштадтский в ответ на недружественные действия Финляндии. По словам инициатора предложения, депутата Олега Нилова, жители Санкт-Петербурга задаются вопросом, почему залив носит название Финский, если Финляндия плохо относится к России. В качестве аргумента в пользу переименования залива депутат также напомнил, что российский император Петр I назвал залив Кронштадтским при основании одноименного города.