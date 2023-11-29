В России захотели переименовать Финский залив

В Госдуме захотели переименовать Финский залив в ответ на действия Финляндии

В Госдуме захотели переименовать Финский залив в ответ на недружественные действия Финляндии по отношению к России. Такое предложение внес депутат Олег Нилов, передает «РИА Новости».

Нилов отметил, что жители Санкт-Петербурга интересуются, почему залив носит название «Финский», если Финляндия плохо относится к России. Он добавил, что название можно сменить на «Невский» или «Кронштадтский».

«Есть предложение вернуть ему название "Невский". Триста лет, ровно триста лет, в 1723 году Петр I указом, учреждая, основывая Кронштадт, значит, назвал этот залив "Кронштадтским". Да, я поддерживаю вот и такие предложения», — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что Польша направит военных советников в Финляндию для помощи в охране границы с Россией. В Кремле такое решение назвали необоснованным. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, оно может привести к напряженности.