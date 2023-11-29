Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:18, 29 ноября 2023Среда обитания

В России захотели переименовать Финский залив

В Госдуме захотели переименовать Финский залив в ответ на действия Финляндии

Фото: Unsplash

В Госдуме захотели переименовать Финский залив в ответ на недружественные действия Финляндии по отношению к России. Такое предложение внес депутат Олег Нилов, передает «РИА Новости».

Нилов отметил, что жители Санкт-Петербурга интересуются, почему залив носит название «Финский», если Финляндия плохо относится к России. Он добавил, что название можно сменить на «Невский» или «Кронштадтский».

«Есть предложение вернуть ему название "Невский". Триста лет, ровно триста лет, в 1723 году Петр I указом, учреждая, основывая Кронштадт, значит, назвал этот залив "Кронштадтским". Да, я поддерживаю вот и такие предложения», — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что Польша направит военных советников в Финляндию для помощи в охране границы с Россией. В Кремле такое решение назвали необоснованным. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, оно может привести к напряженности.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска продвинулись на донецком направлении. Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка в ДНР

      В отелях Сочи раскупили практически все номера на Новый год

      Выступающий против абортов губернатор заявил о равенстве прав мужчин и женщин

      Фадеев назвал заявления Наргиз экстремистскими

      Врачи обнаружили палочки для еды в черепе 35-летнего мужчины

      Кредитную карту Apple Card закроют

      Уличенный в госизмене россиянин позвонил в МИД Украины перед переходом границы

      Ивлееву обругали в сети за непристойный наряд в церкви

      Украинскую певицу Джамалу заочно арестовали в России

      Под кроватью россиянина нашли противотанковое оружие времен Вьетнамской войны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости