В пестицидах обнаружили вечные токсичные химикаты

В пестицидах обнаружили токсичные для человека ПФАС

Ученые из некоммерческой организации Environmental Working Group обнаружили, что в пестицидах, используемых в США, все чаще находятся «вечные химикаты», токсичные для человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives.

Открытие касается пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС), которые загрязняют водные пути и распыляются на основные продукты питания. Эти вещества давно привлекают внимание экологов, но до сих пор меры регулирования касались только промышленных предприятий, свалок и потребительских товаров.

Для анализа исследователи использовали общедоступные базы данных, чтобы получить информацию об активных и инертных ингредиентах пестицидов. Активные ингредиенты направлены на вредителей, тогда как инертные повышают эффективность и стойкость токсичных активных ингредиентов.

В ходе исследования выяснилось, что 14 процентов всех действующих веществ пестицидов в США представляют собой ПФАС, включая почти треть веществ, одобренных за последнее десятилетие. 8 инертных ингредиентов в пестицидах также представляют собой ПФАС, включая антипригарное химическое вещество Teflon. Дополнительно было выявлено, что пластиковые контейнеры, используемые для хранения пестицидов и удобрений, могут выделять дополнительное количество ПФАС в содержимое.

Авторы исследования призывают к запрету использования фторированных пластиковых контейнеров, обязательному раскрытию информации обо всех инертных ингредиентах на этикетках продукции и дополнительным исследованиям воздействия пестицидов на человека. Они также подчеркивают, что текущие нормы регулирования пестицидов устарели и неэффективны, и необходимы новые меры для защиты здоровья населения.