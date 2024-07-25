Пилот российского самолета увидел красно-белые шары в небе над Москвой

Aviaincident: российский пилот увидел красно-белые шары в небе над Москвой

Пилот самолета российской авиакомпании увидел воздушные шары в 50 метрах ниже высоты полета в небе над Москвой. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что борт выполнял рейс из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге в Шереметьево в Москве. Командир воздушного судна доложил о наблюдении связки шаров красного и белого цвета в 300 метрах слева от лайнера.

Как пишет источник, уведомления о полетах шаров в районе столичной воздушной гавани в Центр планирования и координирования использования воздушного пространства (ЦПИВП) не поступали. О произошедшем оповестили органы противовоздушной обороны (ПВО).

5 июля пилоты летевшего из Кубы в Россию самолета авиакомпании Nordwind Airlines заметили в небе неопознанный объект. На высоте примерно 1000 метров экипаж наблюдал слева от лайнера зонд в виде небольшого шара с подвеской.

