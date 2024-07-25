Пленный солдат ВСУ рассказал о давлении бывших заключенных на мобилизованных

Пленный солдат Ромаев: бывшие арестанты создают криминальную иерархию в ВСУ

Мобилизованные заключенные оказывают давление и насаждают криминальную иерархию среди остальных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал плененный солдат ВСУ, бывший заключенный Дмитрий Ромаев, передает ТАСС.

По словам Ромаева, его вместе с другими осужденными направили в учебную часть в Чугуевском районе в Харьковской области. Там их смешали с другими мобилизованными, которым криминальные авторитеты стали навязывать свою иерархию.

«Мы, зэки, навязывали свое мобилизованным: забирали вещи у них какие-то "слободские", прокачивали характер — гнули, короче, под себя», — сказал плененный солдат.

Ромаев добавил, что между военнослужащими периодически происходили драки, но жалобы командованию не помогали. Поэтому мобилизованные устраивали побеги, некоторые смогли сбежать из учебной части.

Ранее стало известно, что на Украине в ВСУ начали набирать женщин-заключенных. Всего, по данным Министерства юстиции, контракт с украинской армией заключили более 3800 осужденных граждан.