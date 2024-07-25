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07:19, 25 июля 2024Ценности

Плюс-сайз-блогерша показала фигуру в прозрачном боди

Фото: @karinairby

Популярная плюс-сайз-модель и дизайнер Карина Ирби из Австралии поделилась снимками в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Основательница бренда пляжной одежды Moana Bikini позировала перед фотографом в прозрачном боди с цветочным принтом. Знаменитость показала фигуру, сидя на кресле с распущенными волосами. При этом макияж она предпочла в нюдовых оттенках.

В апреле американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала снимки без фотошопа. Тогда манекенщица попозировала перед камерой в вельветовом мини-платье фиолетового цвета, продемонстрировав целлюлит на бедрах.

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      Карина Черных
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