Победитель КВН рассказал о покупке шуток

Капитан команды «Доктор Хаусс» Малахов заявил, что покупал шутки для КВН

Капитан команды КВН «Доктор Хаусс», ставшей победителем Высшей лиги, Павел Малахов рассказал о покупке шуток для участия в телеигре. Подробности он раскрыл в подкасте для YouTube-канала «НЕСЕЛЕБЫ».

На вопрос ведущего о том, приобретала ли команда шутки коллег, Малахов ответил утвердительно. «Мы всегда брали материал. Мы писали ребятам: "Мы у вас купим шутку вашу". Была одна команда, долго не хотела продавать нам свою шутку. Через год продала только. Но продала за 75 долларов» — заявил кавээнщик.

Он уточнил, что прибегал к этому шагу, чтобы разнообразить юмористический материал команды.

Ранее стендап-комик Артур Шамгунов высказался о своем уходе из телеигры. Он заявил, что перестал играть в КВН, «потому что адекватный».

Команда «Доктор Хаусс» представляла белорусский город Могилев. В 2021 году она стала призером Высшей лиги КВН, а в 2022 году — победителем.